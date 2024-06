10 minut i w drogę. Oto ultraszybkie ładowanie akumulatorów dla pojazdów

Nowe akumulatory Toshiby do autobusów elektrycznych to przełomowa technologia, która może zrewolucjonizować transport publiczny. Szybsze ładowanie i większy zasięg to tylko niektóre z korzyści, jakie oferują te akumulatory. Technologia Toshiby może znacząco przyczynić się do rozwoju bardziej ekologicznego i zrównoważonego transportu publicznego w przyszłości.