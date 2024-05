Naładujesz laptopa w minutę. Udowodnili, że to możliwe

Naukowcy z Uniwersytetu Colorado w Boulder odkryli, jak maleńkie naładowane cząstki, zwane jonami, poruszają się w złożonej sieci maleńkich porów. Przełom może doprowadzić do opracowania bardziej wydajnych urządzeń do magazynowania energii, takich jak superkondensatory. Wyniki badań opublikowano w magazynie Proceedings of the National Academy of Science.