Jak wybrać dobry laptop dla studenta? Może to być po prostu lekki model na wykłady, który będzie długo pracował na baterii. Ale laptop dla studenta architektury, informatyki, czy budownictwa, który będzie służył również do obsługi specjalistycznego oprogramowania, powinien być wyposażony w wydajny procesor, a często również odpowiedni układ graficzny, który będzie wspomagać obliczenia.



Oczywiście można liczyć na połączenie lekkiego i wydajnego laptopa, ale w takim przypadku możemy być pewni, że cena będzie odpowiednio wyższa. Warto też mieć na uwadze, że taki laptop będzie służył nie tylko do nauki, ale również do rozrywki. Jeśli nie do grania, to na pewno do oglądania filmów - trzeba więc zadbać choćby o dobry ekran (np. OLED - ale uwaga, w większości przypadków będą one błyszczące, a nie matowe).