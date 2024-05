Dyson to już nie tylko odkurzanie. WashG1 obiecuje, że umyje podłogę na błysk

To, co ma wyróżniać WashG1 od konkurencji, to sposób separacji zabrudzeń. WashG1 oddziela suche zanieczyszczenia od brudnej wody, umożliwiając higieniczne, bezdotykowe opróżnianie urządzenia. Za sprawą konstrukcji płytek umieszczonych tuż przy szczotkach nadmiar brudnej wody jest odsączany, a dodatkowe szczotki z nylonowym włosiem wewnątrz urządzenia usuwają brud i przenoszą go bezpośrednio do wysuwanego pojemnika.