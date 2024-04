Star Wars Outlaws wygląda naprawdę dobrze. Ubisoft odsłania karty

Jednym z atutów Outlaws ma być imponująca oprawa graficzna, uzyskana dzięki autorskiemu silnikowi Ubisoft Snowdrop. Wcześniej ze Snowdropa korzystał Avatar: Frontiers of Pandora - chyba najładniejsza gra aktualnej generacji, jaka ujrzała światło dzienne. Co jak co, ale o widoczki nie będziemy musieli się więc obawiać. Co innego narracja czy zróżnicowanie misji. Tutaj u Ubisoftu bywa różnie.