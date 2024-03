Wielka promocja w Media Expert na odkurzacze Dreame. Oto przegląd najlepszych ofert

W zestawie Dreame Z10 są też dwie elektroszczotki – pierwsza uniwersalna z podświetleniem do większości powierzchni, druga mini – m.in. do kanap, foteli, krzeseł. Odkurzacz działa na jednym ładowaniu przez nawet 65 minut, a jego wbudowany pojemnik ma 0,6 l. Sprzętowi nie brakuje też wyświetlacza dotykowego z m.in. aktualnym stanem baterii. Odkurzacz można kupić w promocyjnej cenie 1749 zł - cena bezpośrednio przed obniżką to 1949 zł, a najniższa kwota z 30 dni 1849 zł.