Wielkanoc za rogiem, więc oszuści nie śpią. Operator ostrzega przed popularną metodą

Na blogu Orange pojawiło się kolejne doniesienie dot. oszustwa "na kupującego". Zasada oszustwa jest bardzo prosta, ale i tak należy ją przypomnieć. Cyberoszuści wyszukują nowe oferty, które pojawiają się w serwisach do sprzedaży używanych rzeczy, takich jak OLX, Vinted czy Allegro Lokalnie i wysyłają wiadomość do nas, sprzedających. Niezależnie czy są to buty, elektronika czy używana para spodni.