Nowy tani telefon smartfon Samsunga będzie miał klona. To właśnie jego powinieneś kupić

Samsung przygotowuje się do wprowadzenia na rynek taniego smartfona z serii M o nazwie Samsung Galaxy M15 5G. Ostatnio ujawniono szczegóły dotyczące jego baterii. Urządzenie o numerze modelu SM-M156B otrzymało certyfikaty Dekra, BIS i Safety Korea, z pojemnością baterii na poziomie 5880 mAh, co wskazuje na typową pojemność około 6000 mAh, podobną do poprzednika.