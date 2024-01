Dlaczego w nocy niebo jest czarne? Odpowiedź jest dziwniejsza niż myślisz

Horyzont zdarzeń to granica, za którą nie możemy zobaczyć niczego, co dzieje się we wszechświecie. Jest to spowodowane przez ograniczoną prędkość światła, która wynosi około 300 000 km/s. Oznacza to, że światło potrzebuje czasu, aby dotrzeć do nas z odległych miejsc. Na przykład, światło z najbliższej gwiazdy poza Słońcem, Proxima Centauri, dociera do nas po około 4 latach.