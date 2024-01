Grałeś na Atari? Z nową wersją będziesz mógł grać wszędzie

Konsola Atari (szczególnie model 2600) to istny klasyk i legenda wśród sprzętu do grania w latach 80. XX w. Dzisiaj możemy kupić unowocześnione wersje tych retro konsol, ale w czasach popularności tzw. handheldów, czyli przenośnych konsol typu Steam Deck czy Nintendo Switch (oraz windowsowych ROG Ally, Lenovo Legion GO), coraz więcej ludzi odpuszcza sobie kanapowe granie przed telewizorem. Atari dobrze o tym wie i dlatego jeszcze w tym roku wleci do sprzedaży przenośna konsola do grania w retro tytuły.