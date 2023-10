Polacy szukają skarbów na dnie oceanu. Znaleźliśmy się w elitarnym gronie

Do tego dochodzi badanie magnetometryczne. Naukowcy wykorzystali fakt, że wypływ gorących wód hydrotermalnych powoduje pewne zakłócenia w cechach fizycznych i składzie chemicznym wody. Sensory pomagają te zakłócenia wykryć, co z kolei może być sygnałem, że w danym miejscu występuje zwiększona ilość metanu, podwyższony wskaźnik pH albo obniżony wskaźnik pH. Dla naukowców to ważna wskazówka przy poszukiwaniu złóż.