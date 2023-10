Amazon rozdaje 40 zł zniżki. Pośpieszcie się, pula kodów jest ograniczona

Nowa promocja obejmuje zakupy w aplikacji Amazon i polega na wprowadzeniu kodu promocyjnego podczas finalizacji transakcji. Aby zakwalifikować się do rabatu 40 zł, musi być to wasze pierwsze zamówienie w aplikacji mobilnej i mieć wartość co najmniej 130 zł. Co ważne, zniżka zostanie zaaplikowana na produkty sprzedawane i wysyłane przez Amazon. Nic poza tym!