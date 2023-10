Obniżki na sprzęt do domu. Sprawdzamy promocje z okazji urodzin Amazon Prime

Amazon Prime kosztuje 49 zł rocznie i w ramach usługi dostajemy szereg bonusów, z darmowymi dostawami na Amazonie na czele. Oprócz tego zyskujemy dostęp do platformy Amazon Prime Video, dzięki której możemy przebierać w szerokiej ofercie filmów i seriali, a także do Amazon Gaming, które oferuje darmowe gry i ekskluzywne gratisy do League of Legends, Valorant czy Overwatch.