Nadchodzący Redmi Note z zupełną nowością. Chciałbym ją w każdym średniopółkowcu

Producenci smartfonów przyzwyczaili nas, że w tańszych propozycjach i tych ze średniej półki, aby zachować cenę muszą wprowadzić pewne cięcia w kosztach - gorszy ekran, słabszy procesor, aparaty. To wszystko jest zupełnie zrozumiałe, natomiast nieco brakuje mi wodoszczelności potwierdzonej standardem w wielu średniakach, która faktycznie powie, że jeśli smartfon wpadnie do wody, to ma szansę na przeżycie. Tak, aby nie pozostawiać to, czy urządzenie będzie działać, czy nie kwestii przypadku.