Jego firma znęcała się nad zwierzętami, teraz czas na ludzi. Elon Musk dostał ważną zgodę

Startup Muska studzi jednak entuzjazm optymistów. Podkreśla, że nawet jeśli sześcioletni program badań na ludziach zakończy się powodzeniem, to i tak to dopiero początek szerszego projektu. Firma szacuje, że nawet jeśli testy zakończą się pełnym sukcesem, to implant i tak będzie dostępny dla pierwszych pacjentów po stosownej certyfikacji rządowej nie wcześniej niż za dekadę.