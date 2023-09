iPhone 14 króluje w niechlubnym rankingu. To teraz najbardziej nienaprawialny telefon z jabłkiem

Równo rok temu największe serwisy technologiczne z dumą publikowały nagłówki, w myśl których "iPhone 14 to najbardziej naprawialny iPhone od czasów iPhone 7". I nie było to wyolbrzymienie ani clickbait, bowiem ówcześnie według serwisu iFixit "Apple całkowicie przeprojektowało części iPhone 14, tak by uczynić go bardziej naprawialnym".



Dokładnie rok i trzy dni od tamtego dnia iFixit wycofuje się ze swojego stanowiska, obniżając ocenę naprawialności iPhone 14 z 7/10 na 4/10. Zgodnie z oficjalnymi wyjaśnieniami 4/10 oznacza mniej-więcej tyle, co "być może jesteś w stanie go samodzielnie naprawić, ale jest to trudniejsze, niż być powinno". Skąd więc ta zmiana?