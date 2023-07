Wróciło perfidne oszustwo: w internecie rozdają coś za darmo. Niby za darmo, a Polacy tracą pieniądze

Okazuje się, że zatrzymanych za sprzedaż przedmiotów, których te osoby nie miały, ciągle przybywa. Dosłownie w ostatnich dniach policja na swoich stronach informowała o następujących przypadkach.



Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przedstawili wstępnie 60 zarzutów kobiecie i mężczyźnie, którzy podejrzani są o serię oszustw na szkodę osób z całej Polski. Jak się okazuje, para – 21-letnia kobieta i dwa lata starszy mężczyzna - w okresie od listopada do grudnia ubiegłego roku na jednym z portali internetowych oferowała do sprzedaży różne artykuły, których rzecz jasna nie miała. Ludzie wpłacali pieniądze, ale zostawali z niczym.