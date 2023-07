Oszuści polują na kierowców. Chodzi o tańsze paliwo

Oznacza to, że za litr paliwa dzięki zdobytej "Uniwersalnej Karcie Paliwowej" płaci się tylko 4,81 zł. 10 proc. to nie 50 proc., ale wciąż jest to solidna zniżka, więc kierowca może skusić się i wpisywać dane, byleby tylko skorzystać z promocji. Jeżeli jednak ktoś zastanowi się choćby przez chwilę, to dojdzie do wniosku, że coś tu nie gra – no bo jak wyliczono te 4,81 zł, skoro obecnie paliwo kosztuje więcej i 10 proc. z tej sumy to wcale nie tyle? Przestępcy machają pewnie ręką i reagują szyderczym uśmiechem będąc przekonanymi, że nie wszyscy wychwycą nieścisłości. I cóż, niestety mogą mieć rację.