9 darmowych gier do zgarnięcia. Amazon pokazał nową ofertę

Prime Gaming najbardziej rozpieszcza cyklicznymi dodatkami do gier - chociażby League of Legends, FIFA 23, Overwatch 2, czy Valorant, natomiast obok tego można odebrać zupełnie darmowe klucze do gier. Ostatnio informowaliśmy o tym, że w darmówkach Amazonu są m.in. klasyczne Star Wars Unleashed (które wciąż są do odebrania), ale w sierpniu pojawi się kolejna część.