Ile aparatów będzie w Oppo Find N3 Flip? Odpowiedź: tak

Dokładnie tak samo było w zwykłych smartfonach. Najpierw mieliśmy do czynienia z jednym oczkiem, później doszedł drugi - czujnik głębi, który z czasem został zastąpiony pełnoprawnym aparatem, najczęściej szerokokątnym. Nie minęło wiele czasu, gdy dodano kolejny, bo więcej, to lepiej. Nie liczyła się ich jakość, tylko liczba, co prowadziło do śmiesznych sytuacji, gdzie w opinii ludzi telefon z trzema słabymi aparatami był lepszy niż telefon z jednym dobrym. Aparaty zaczęto osadzać w ramkach, które później przekształciły się w wielkie wyspy. Boję się, że ten trend za chwilę zostanie przeniesiony do składanych smartfonów i zamiast zachwycać się innowacją, zobaczymy mały ekran i wielkie wyspy aparatów. Tymczasem sam zauważyłem, że gdy używam dużego ekranu zewnętrznego, to praktycznie nie odczuwam potrzeby otwierania smartfona, a to jest bardzo dobre. Mam nadzieję, że w Oppo jeszcze przemyślą ten aspekt i wrócą do dwóch aparatów.