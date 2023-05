Nadchodzi koniec gier FIFA. EA wkrótce wyłączy serwery

Ostatnią grą EA z serii FIFA jest ta oznaczona numerem 23. W tym roku nie pojawi się już "dwudziestka czwórka", a w zamian tego, dostaniemy nowy tytuł EA Sports FC, natomiast marką FIFA (i FIFA 25) zajmie się zupełnie inny wydawca.



No, ale to nie jedyne rewelacje, jakie serwuje nam EA, ponieważ firma postanowiła wysłać popularne części z serii na emeryturę, a stanie się to jeszcze w tym roku.