Apple zablokowało 2 miliony lewych aplikacji w App Store. Setki tysięcy programistów szuka swoich ofiar

Jak powszechnie wiadomo, Apple od zawsze miało rygorystyczną politykę instalacji aplikacji na smartfony iPhone spoza sklepu App Store. Cóż, obecnie nie ma możliwości pobrania "instalki" i jej zainstalowania, tak jak to można zrobić w Androidzie, pobierając z internetu plik z rozszerzeniem .apk - niby jest PWA, ale to nie to samo, co instalowanie natywnych apek. I wszystkie aplikacje, które trafiają do sklepu z aplikacjami Apple, są weryfikowane. Wystarczy spojrzeć na dane.