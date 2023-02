Xiaomi 13 to nie koniec. Słuchawki Buds 4 Pro dorwiesz w promocji. I to od razu

Pierwszym nowym akcesorium jest bezprzewodowy zestaw słuchawkowy typu TWS (True Wireless) dostępny w kolorach czarnym i złotym. Składają się na niego dwie słuchawki douszne z wymiennymi końcówkami (działające do 9 godzin na jednym ładowaniu) oraz etui ładujące, które pozwala je kilkukrotnie naładować (co pozwoli wedle zapewnień producenta osiągnąć nawet 38 godzin pracy bez podłączania do gniazdka).