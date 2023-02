Astronomowie odkryli planetę, która nie powinna istnieć. Nie wiadomo jak powstała

Gwiazdy tego typu mają masę od 8 do 60 proc. masy Słońca. Ich jasność waha się natomiast w przedziale od 0,01 do 10 proc. jasności Słońca. Zważając na to, że 80 proc. gwiazd w naszej galaktyce to czerwone karły, to należy je badać, abyśmy mogli chociaż mieć nadzieję na poznanie naszego gwiezdnego otoczenia.