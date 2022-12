Recenzja The Callisto Protocol: odkładałem pada, żeby ochłonąć

Produkcja może nie oferuje tej świeżości co pierwszy Dead Space, szokujący i zachwycający w 2008 roku. Serwuje za to więcej tego, za co miliony graczy na całym świecie pokochały kosmiczny horror Electronic Arts. The Callisto Protocol jest niezwykle brutalne, niezwykle klimatyczne, niezwykle ciasne oraz niezwykle skąpe, jeśli chodzi o przyznawanie graczowi amunicji i zasobów.