Duszna poświata otacza Układ Słoneczny. Nie wiadomo, skąd się bierze

Jednym z wyjaśnień mogłaby być sfera pyłu otaczająca Układ Słoneczny i rozciągająca się aż do Plutona. Problem jednak w tym, że w którymkolwiek kierunku nie spojrzymy, tam ona jest. To wskazywałoby na to, że źródłem pyłu są komety, które do wnętrza Układu Słonecznego wpadają z różnych kierunków, a nie tylko w płaszczyźnie samego dysku. Zbliżająca się do Słońca kometa ogrzewa się i lód na jej powierzchni ulega sublimacji, pozostawiając za sobą zamrożone w nim wcześniej ziarenka pyłu.