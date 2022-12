Dojazd na lotnisko w Modlinie będzie trudniejszy. PKP przestało zatrzymywać się na stacji

W odpowiedzi wysłanej serwisowi Rynek Lotniczy PKP Intercity wyjaśnia, że decyzja jest definitywna i pasażerowie nie mają co liczyć na przywrócenie postojów. Ale to nie problem bo, czytamy dalej, podróżni mogą dostać się z naszą pomocą do Nowego Dworu Mazowieckiego. Stąd wystarczy już tylko złapać miejski autobus i pojechać w kierunku osiedli Modlin lub do Twierdzy Modlin.