Uwaga na nowy przekręt. Wysyłają dziwną przesyłkę i każą płacić za usługi Google

Proceder opisał jeden z użytkowników Wykopu. Jego firma miała być ofiarą oszustwa. Do siedziby kurier dostarczył tajemniczą przesyłkę, z koniecznością zapłaty 300 zł. Okazuje się, że to nie pierwszy raz, kiedy ktoś próbował przesłać paczkę licząc na to, że zostanie potraktowana jako jedna z wielu dostaw za pobraniem. Możemy sobie wyobrazić, że w dużej firmie, gdzie tego typu przesyłek jest sporo, z automatu dojdzie do zapłaty.