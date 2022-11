FIFA i Katar obiecują neutralne dla klimatu mistrzostwa świata. To ściema

– "Ta obietnica neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla jest absolutnie niewiarygodna" – stwierdził Gilles Dufrasne, główny autor raportu Carbon Market Watch. Badacz zauważa, że to, co robi Katar jest "rażącym przykładem greenwashingu", a obietnice dotyczące neutralności wprowadzają w błąd i są nieuczciwe co do prawdziwego wpływu wydarzenia na klimat.