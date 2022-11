Polska firma policzy twój ślad węglowy. Dowiesz się, jak bardzo zatruwasz planetę

Liczymy na podstawie GHG (Greenhouse Gas) Protocol, który jest międzynarodowym standardem zaakceptowanym przez Unię Europejską. Sugeruje on obliczenia śladu węglowego w trzech zakresach. Pierwszy z nich dotyczy emisji, które dana firma wytwarza wewnętrznie. Do tego zalicza się wielkość floty samochodowej, ilość maszyn w procesie produkcji oraz ilości zużycia przez z nich paliw. Zakres drugi to emisje związane z elektrycznością, czyli w jaki sposób i ile firma pobiera prądu. Z kolei zakres trzeci uważany jest za najtrudniejszy do policzenia, ale istotny z punktu emisyjności, ponieważ liczy wszystko to, co się dzieje wokół firmy. Zarówno wszystko, co dociera do firmy (ang. upstream), czyli jak pracownicy dojeżdżają do pracy, czy jeżdżą autami służbowymi, jak transportuje się do firmy towary oraz czy produkty są ekologiczne. Z drugiej strony jest wszystko to, co wychodzi z firmy (ang. downstream). Tu się liczy, jak produkty z firmy są transportowane, jak są sprzedawane, czy wytworzony produkt poddaje się recyklingowi, czy po użyciu wyrzucany jest na śmietnik.