Chcą, żeby latanie nie niszczyło planety. Będą produkować paliwo lotnicze z alkoholu

Po części z grantu przyznanego przez Breakthrough Energy Lanzajet planuje budowę pierwszej fabryki, w której produkowane będzie zrównoważone paliwo lotnicze. Co ważne, będzie to pierwsza fabryka na świecie, w której paliwo takie będzie produkowane z alkoholu. Nowatorski proces produkcyjny obiecuje zmniejszenie poziomu emisji CO2 o ponad 70 proc. w stosunku do standardowego procesu produkcji paliwa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że lotnictwo odpowiada za nawet 3 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych, to jest to naprawdę konkretna oszczędność.