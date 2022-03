Branża lotnicza jest odpowiedzialna za ok. 3,5 proc. emisji gazów cieplarnianych. Planecie szkodzą krótkodystansowe loty na trasach, które mogłyby być pokonywane np. pociągami, czy podróże miliarderów w niewielkich prywatnych odrzutowcach. Transport samolotowy jest dziś na cenzurowanym, więc przewoźnicy i producenci maszyn szukają sposobów na to, by truć mniej.