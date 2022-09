Wraz z żabami umierają ludzie. Nowe badanie

Bioróżnorodność jest niezbędna do przetrwania wielu gatunków zwierząt. Jednak często zapominamy, że my także jesteśmy częścią ekosystemu, a wpływ na nasze zdrowie ma także niepozorna gromada kręgowców, jaką sa płazy. Naukowcy udowadniają, że masowo ginąca populacja żab i salamander przyczynia się do wzrostu zachorowań na choroby tropikalne przez ludzi.