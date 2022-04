Kiedy ostatni raz widzieliście żabę? Płazy zabija epidemia podobna do COVID-19

Ostatnio o problemach żab zrobiło się głośniej, bo wiosna to okres, kiedy płazy się rozmnażają. Żaby masowo zmierzają w stronę zbiorników, a raczej tego, co z nich pozostało. Niestety ich trasa może przebiegać przez drogi, co grozi tym, że płazy zostaną rozjechane. Stąd akcje polegające na tym, że stawia się płotki, a wędrowcy trafiają do specjalnych pudełek. Potem są przenoszone w bezpieczne miejsca.