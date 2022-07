Prognoza pogody na 2050 rok spełnia się już dziś. Ugotujemy się szybciej, niż zakładano

"Nie chodzi o to, że zmiany klimatu zachodzą szybciej, niż prognozowano" – wyjaśnia dr Simon Lee na Twitterze. Póki co 40 stopni na Wyspach Brytyjskich to wciąż ekstremalna pogoda, która w 2050 już tak rzadka nie będzie. Raczej należy interpretować to tak, że coraz częściej będziemy spotykać się z falami upałów i ekstremalnymi zjawiskami. Aż w końcu staną się nową normą.