Klocki na Dzień Ojca? Żaden problem, mamy gotową listę zestawów

Ostatnio na naszym redakcyjnym Slacku przewijał się temat prezentów na Dzień Ojca. Mamy w redakcji kilku ojców, a i każdy z nas ma swojego tatę, więc nie trzeba tłumaczyć, że temat jest nam bliski. Ktoś rzucił hasło, że szukając prezentu trzeba zobaczyć co pojawiło się ostatnio w sklepie LEGO®. Halo, ale Dzień Dziecka dopiero co był, teraz mówimy o Dniu Ojca! No tak, ale to zupełnie w niczym nie przeszkadza, bo w katalogu duńskiej firmy są zestawy, które wpadną w oko nie tylko najmłodszym.