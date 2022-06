Jak działa napalm? Kiedy był wykorzystywany?

Napalm spala się w temperaturze od 800 do 1200 C. Płonie znacznie dłużej niż benzyna, łatwiej go rozproszyć, a na dodatek ten przykleja się do celu, znacząco utrudniając walkę o życie. Szybko trafił do miotaczy ognia wykorzystywanych przez piechotę, czołgi a nawet okręty. Szybko też ów amerykański wynalazek został podkradziony przez pozostałe strony konfliktu: zarówno po stronie Trzeciej Rzeszy, jak i Aliantów. W lotnictwie był jednak używany głównie pod koniec drugiej wojny światowej, głównie do terroryzowania japońskich miast.