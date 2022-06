Regulatorzy rynku coraz mocniej zaciskają pętle na szyjach gigantów IT, w końcu nadążając z literą prawa za technologią. Apple już dziś musi zrezygnować z monopolu na obsługę płatności na iPhonie na koreańskim rynku. Firma się dostosuje, ale też informuje co to w konsekwencji oznacza. A warto pamiętać, że w Europie ma obowiązywać podobne prawo.