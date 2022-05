ARMA Reforger już dostępna na PC i Xbox, a to tylko przedsmak przed ARMA 4

ARMA to seria strzelanek, która zasłynęła z wiarygodnego podejścia do przedstawienia pola bitwy. Bardzo często w opisach gier ARMA pojawia się określenie "symulator pola walki", co w tym wypadku nie jest stwierdzeniem na wyrost. Pierwsza gra serii powstała w 2006 r, a następnie zobaczyliśmy jeszcze dwie części głównej serii i samodzielny dodatek.