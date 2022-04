W pierwszej kolejności This War of Mine pojawiło się na komputerach osobistych, ale z biegiem czasu 11 bit studios przygotowało wersję na stacjonarne konsole poprzedniej generacji (PlayStation 4, Xbox One), sprzęty mobilne oraz na Switcha. Pojawił się też dodatki w This War of Mine: Stories, które dodawały do rozgrywki nowe postaci, scenariusze itp., a także wersja Final Cut na PC.