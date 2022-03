Jak poinformował Janusz Cieszyński z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, awaria została zbadana przez specjalistów PKP Polskie Linie Kolejowe. Nie znaleziono żadnych dowodów na to, by awaria wynikała na skutek cyberataku. Czy to ze strony Rosji, czy też dowolnego innego podmiotu. Niestety, na dziś nie są znane szczegóły, w tym przyczyny awarii.