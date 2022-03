Szósta edycja OKSE odbędzie się już 8 kwietnia! Z publicznością

Tegoroczny OKSE zostanie podzielony na dwie części: w godzinach porannych zakres tematyczny będzie dedykowany młodzieży szkolnej, akademickiej, a także osobom wchodzącym na rynek pracy. Natomiast po południu Kongres skupi się na przestrzeni biznesowej, administracyjnej, a także na tematach dla przedstawicieli branży gamingowej. W ostatnich dwóch latach bardzo dobrze doświadczyliśmy, jak ważne są narzędzia świata cyfrowego w kontekście rozwoju gospodarczego. Dlatego jak co roku, chcemy stworzyć przestrzeń do efektywnej wymiany poglądów oraz ułatwić dostęp do unikalnej wiedzy.