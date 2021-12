Orange migruje do chmury. To clue transformacji cyfrowej

Korporacje same nie wiedzą, jak wiele wiedzą - na szczęście powiedzenie to ma obecnie niewiele wspólnego z prawdą. Firmy dysponują ogromną ilością danych, których nie potrafią wykorzystać, bo nie wiedzą jakich użyć narzędzi. Nowoczesna analityka sprawia, że decyzje podejmowane są w oparciu o dane, a nie przeczucia czy hipotezy. Jednak łatwo powiedzieć, a o wiele trudniej wykonać. Dane muszą bowiem przejść długą drogę z miejsca wytworzenia do dashboardów, które umożliwiające analizy oraz podejmowanie decyzji. Najpierw trzeba zebrać dane z poszczególnych systemów funkcjonujących w organizacji, uporządkować w hurtowni danych, a później we współpracy z użytkownikami biznesowymi przygotować warstwę danych pod raportowanie – wizualizacyjne. Do tego Orange Polska wykorzystuje narzędzie Teradata Vantage, które przeniesiono do chmury.