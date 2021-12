Honor Magic V na pierwszym nagraniu. Galaxy Z Fold 3 będzie miał nowego rywala

I jestem więcej niż pewien, że gdy ceny składaków spadną do akceptowalnego społecznie poziomu, skończą się komentarze, jakie to one są bez sensu. Każdy, kto testował składane smartfony wie, że mają one sens i jest dla nich miejsce. Im więcej osób będzie się mogło o tym przekonać osobiście, tym lepiej dla wszystkich.