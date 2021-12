Na dziś nadal nie wiemy, kiedy Motorola Razr 3 pojawi się na rynku, jaką będzie miał specyfikację i czy będzie się w jakiś sposób różnił wyglądem i funkcjonalnością od poprzednich modeli. Zdaniem redakcji Android Authority, Razr 3 najpierw pojawi się na chińskim rynku, by dopiero po jakimś czasie trafić na europejski. Pozostaje mocno trzymać kciuki, by nowy telefon Motoroli był nieco tańszy. Na dziś sprzęty z elastycznymi wyświetlaczami nadal są zbyt drogie, by móc odnieść większy sukces wśród zwykłych użytkowników.