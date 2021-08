Portfolio marki Realme powiększyło się właśnie o dwa nowe telefony z linii Realme GT, czyli GT Master Edition i GT Explorer oraz o pierwszego w ofercie firmy laptopa. Znamy już ich specyfikację oraz ceny.

Realme coraz silniej rozpycha się na globalnym rynku i zacznie niedługo oferować na nim dwa nowe telefony z wyższej półki. Z okazji osiągnięcia progu 100 mln sprzedanych smartfonów zaprezentowano oficjalnie oba urządzenia, które należą do linii Realme GT. Są nimi Realme GT Master Edition oraz Realme GT Explorer, które były „zainspirowane podróżami”, które projektował Naoto Fukusawa. Podsumujmy, co już o nich wiemy.

Realme GT Explorer — specyfikacja

W przypadku tego modelu wydajność na odpowiednim poziomie zapewnia procesor Qualcomm Snapdragon 870 5G chłodzony za pomocą technologii o nazwie VC Cooling System znany z tegorocznego topowego Realme GT. Telefon ma do dyspozycji do 12 GB RAM-u, a do tego dochodzi maksymalnie 256 GB pamięci wewnętrznej. Treści wyświetlane są na 120-hercowym ekranie typu sAMOLED produkcji Samsunga z zakrzywionymi krawędziami o jasności 1100 nitów.

Jeśli chodzi o aparat fotograficzny, to główny moduł foto w Realme GT Explorer ma 50-megapikselowy sensor Sony IMX766 z optyczną stabilizacją obrazu. Do tego dochodzą obiektyw ultraszerokokątny robiący zdjęcia o wielkości 16 Mpix, obiektyw typu makro chwytający fotografie o wielkości 2 Mpix i 32-megapikselowy aparat z matrycą Sony do zdjęć selfie.

Realme GT Master Edition — specyfikacja

W przypadku tego modelu możemy liczyć na inny procesor marki Qualcomm. Mowa konkretnie o modelu Snapdragon 778G 5G chłodzony poprzez autorski system Realme o nazwie VC Cooling System. Również i w tym przypadku klienci mogą liczyć na sAMOLED-owy wyświetlacz marki Samsung wspierający tryb 120 Hz.

Jeśli chodzi o aparat, to główny obiektyw robi zdjęcia o wielkości 64 Mpix, a oprócz tego dostajemy aparat ultraszerokokątny chwytający kadry o rozmiarze 8 Mpix. Nie zabrakło też dwumegapikselowy obiektywu do zdjęć typu makro i aparatu do selfie z matrycą Sony (32 Mpix).

Ile trzeba zapłacić za Realme GT Explorer i Realme GT Master Edition?

Za podstawowy model w nowej ofercie Realme, czyli Realme GT Master Edition w wariancie 6/128 GB, trzeba zapłacić 399 dol. Zwiększenie ilości pamięci operacyjnej do 8 GB i dwukrotne powiększenie dysku kosztuje dodatkowe 50 dol.

W przypadku Realme GT Explorer ceny rozpoczynają się od 499 dol. za wariant z 8 GB RAM-u i dyskiem 128 GB. Za dodatkowe 4 GB pamięci operacyjnej oraz podwojenie przestrzeni dyskowej płaci się 50 dol.

Oprócz dwóch nowych telefonów ofertę producenta wzbogacił dzisiaj nowy laptop, czyli Realme Book.

Notebooki z tej linii działa pod kontrolą systemu Windows 10, a napędza je procesory Intel Core 11. generacji (i3, i5). Podzespoły, w tym do 16 GB RAM-u i dyski SSD o pojemności do 512 GB, są zamknięte w obudowie w kolorze szarym lub niebieskim o grubości 14,9 mm. Znalazło się w niej miejsce na porty USB-C i USB-A, a model z procesorem Intel Core i5 ma dodatkowo Thunderbolt 4 / USB4.

Oprócz tego w obudowie umieszczono gniazdo minijack i głośniki firmy Harman z obsługą DTS HD. Cały laptop wyposażony w 14-calowy wyświetlacz IPS Full Vision 2k o rozdzielczości 2160 x 1440 pikseli, nietypowych proporcjach 3:2 i jasności 400 nitów waży 1,38 kg. Ładowanie odbywa się przy wykorzystaniu technologii Super-Fast Charge o mocy 65 W. Ceny prezentują się następująco:

Realme Book, Intel Core i3, 8 GB RAM, SSD 256 GB – 749 dol.;

Realme Book, Intel Core i3, 8 GB RAM, SSD 512 GB – 799 dol.;

Realme Book, Intel Core i5, 8 GB RAM, SSD 512 GB – 969 dol.;

Realme Book, Intel Core i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB – 999 dol.