DHL będzie dostarczał paczki elektrycznymi samolotami. Pierwsze polecą w tym roku

Elektryczne samoloty DHL Express

Do szybkiego i neutralnego klimatycznie transportu paczek między krajami będą wykorzystywane samoloty towarowe o nazwie Alice wyprodukowane przez Eviation. Na start flota będzie liczyć tuzin takich maszyn, które DHL Express odbierze planowo w 2024 r. Edwin Osiecki, wiceprezes ds. marketingu i sprzedaży w DHL Express Polska, jest przekonany, że jego firma, która dąży do dekarbonizacji, wyznaczy tym ruchem kierunek rozwoju dla całej branży.

Samoloty elektryczne DHL Express mogą być obsługiwane przez jednego pilota, a ładowanie przed godzinnym lotem potrwa pół godziny. Co istotne, energię w ogniwach akumulatora da się uzupełniać podczas operacji załadunku oraz rozładunku, co skraca cały proces, a Eviation Alice na jeden kurs jest w stanie zabrać paczki o łącznej masie 1200 kg, które jest w stanie dostarczyć na jednym ładowaniu do miejsc odległych o maksymalnie 815 km.

Pierwsze loty samolotów elektrycznych DHL Express zaplanowane są jeszcze na ten rok, a wprowadzenie samolotów elektrycznych to kolejny z kroków poczynionych przez Grupę DHL na drodze do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla. Wedle wstępnych szacunków ma to nastąpić już w 2050 r., z kolei dostawcze pojazdy elektryczne mają stanowić 60 proc. floty DHL do 2030 r.