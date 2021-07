Nie bądź taki hop do przodu z Windowsem 11. Przestępcy kuszą okazją do testów nowego systemu

Aktualizacja Windowsa 10 budzi spore zainteresowanie ze strony użytkowników. Wielu stara się ominąć formularze programu beta-testów i od razu pobrać obraz instalacyjny Windowsa 11. To często kończy się groźną infekcją.

Jako przykład zainfekowanego obrazu Windowsa 11, Kaspersky Lab podaje rozprowadzany po Sieci plik 86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe. Ma on objętość 1,75 GB i zawiera obraz systemu, jaki wyciekł tuż przed rozpoczęciem oficjalnych testów . Dodatkowo zawiera niedziałający piracki aktywator licencji, a program instalacyjny po uruchomieniu bierze się za instalację trojanów i adware’u.

Należy podkreślić: na dziś nie istnieje oficjalne źródło plików instalacyjnych Windowsa 11. Microsoft nie rozprowadza też obrazów instalacyjnych ISO nowego systemu. To zapewne zmieni się bliżej premiery nowego OS-a, jednak na dziś jedyną drogą do instalacji Jedenastki jest dołączenie do niejawnego programu testów systemu Windows 11.