Wyszukiwarka Google przywita dziś gości minigierką Doodle Champion Island Games, by uczcić start letniej olimpiady w Tokio. To jednak coś więcej niż mały żarcik programistów – to całkiem udana gra od znanego studia.

Google Doodle to świecka tradycja w Google’u, w ramach której logo Wyszukiwarki Google jest przerabiane w sposób mający upamiętnić jakieś ważne wydarzenie. Tym razem owym wydarzeniem jest start letnich igrzysk olimpijskich w Tokio. A Google bardzo się postarał, by jego zwyczajowe Doodle przyciągało uwagę.

Tym razem nie jest to ani grafika, ani nawet zmyślna animacja. Po kliknięciu na zmodyfikowany logotyp w Wyszukiwarce użytkownikowi w nowym oknie otworzy się mini-gra olimpijska. Jednak nie jest to byle jaka produkcja – to całkiem złożony twór, który gdyby debiutował na 16-bitowych konsolach do gier lata temu, mógłby zdobyć całkiem wysokie noty od krytyków i graczy.

Doodle Champion Island Games. Sportowa gra RPG ukryta w Google Doodle.

Olimpijski Google Doodle obsługuje język polski

Nad grą Doodle Champion Island pracowało tokijskie Studio 4°C, które jest znane z seriali Halo: Legendy, ThunderCats i z pracy nad grą Batman: Arkham Knigt. W nowej grze gracz wciela się w Lucky’ego, kota-nindża, który trafia na Wyspę Mistrzów, by wziąć udział w szeregu wyzwań.

Doodle Champion Island Games niczym pierwsze gry RPG na konsolach Nintendo

Każde z wyzwań to mini-gra sportowa. Każda z nich nieco przypomina stare gry olimpijskie, jakie niektórzy ogrywali na swoich Atari i NES-ach / Pegasusach. Można bawić się bez zobowiązań, można też dołączyć do jednej z czterech drużyn – niebieskiej, czerwonej, żółtej lub zielonej – i dodawać do ich puli zdobyte przez gracza punkty. Punkty zbierane są globalnie od wszystkich graczy. W momencie oddawania tekstu do publikacji istotną przewagę ma drużyna Czerwonych.

Olimpijski Google Doodle. Wspinaczka na czas

Gra Google’a urzeka wręcz dopracowaniem i grywalnością, a u starszego gracza rodzi mnóstwo nostalgii. Sprawdźcie sami. Tym razem to się Google’owi udało.

fot. główna: Ververidis Vasilis/Shutterstock