Polacy dostają dziwne maile od sklepu Xiaomi. To oszustwo. Skasuj tę wiadomość

Po sieci krążą maile rzekomo wysłane z adresu sklep@mi-home.pl. Tytuł maila to Payment for contract, a w jego załączniku znajduje się plik Excela. To pułapka. Należy tego maila skasować.

To, co od razu powinno wzbudzić podejrzenia odbiorcy, to treść wiadomości. Ta jest napisana w języku angielskim i sugeruje, że odbiorca jest winien sklepowi pieniądze. Autor maila grozi, że jeśli klient nie uiści zaległej opłaty, sprawa zostanie skierowana do sądu.